Guagnano, sabato 18 maggio il live di Umberto Palazzo all'Arci Rubik

GUAGNANO (LE) - Sabato 18 maggio ultimo appuntamento al chiuso della programmazione di Arci Rubik con il live in solo di Umberto Palazzo, uno dei fondatori degli Allison Run, dei Massimo Volume, successivamente frontman del gruppo Santo Niente e di El Santo Nada. Appuntamento a partire dalle 22.00 sempre al civico n. 5 di via Cellino a Guagnano (LE).





Per quel che riguarda Umberto Palazzo, è nato a Vasto e ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta all'età di undici anni. Durante gli anni del liceo classico a Vasto, ha avuto l'opportunità di trascorrere l'estate del 1981 a Bristol, in Inghilterra, dove è stato influenzato dall'apice del post-punk inglese. Questa esperienza lo ha ispirato a fondare la band AUT AUT, con cui ha registrato diversi demotape. Successivamente, si è trasferito a Bologna per frequentare la facoltà di giurisprudenza, continuando nel frattempo a coltivare la sua passione per la musica rock, punk e new wave. Ha suonato in varie band, tra cui gli Ugly Things e gli Allison Run, prima di fondare i Massimo Volume, con cui ha suonato fino al 1993. Nel 1994, dopo l'esperienza con i Massimo Volume, Palazzo ha creato il Santo Niente, che è stato messo sotto contratto dal Consorzio Produttori Indipendenti (CPI), etichetta gestita da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Gianni Maroccolo. Il gruppo ha prodotto diversi album e ha partecipato anche alla colonna sonora del film "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" nel 1996. Dopo lo scioglimento del CPI, la casa discografica con cui il Santo Niente era sotto contratto, Palazzo ha sciolto il gruppo e si è dedicato alla carriera da disc jockey per alcuni anni prima di rifondare il Santo Niente nel 2001. Parallelamente alla sua carriera musicale, Palazzo ha insegnato Storia della Popular Musica al Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara e ha prodotto diverse antologie musicali. Nel 2011, ha pubblicato il suo primo album da solista, "Canzoni della notte e della controra", seguito da altri progetti musicali sia da solista che con il Santo Niente. Il suo terzo album da solista, "Belvedere Orientale", è stato pubblicato nel 2022.