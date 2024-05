Chico Forti torna in Italia: 'Non vedo l'ora di riabbracciare mia madre'

Giorgia Meloni fb



Il Ritorno in Italia



Presenti all'arrivo anche la premier Giorgia Meloni e diverse autorità italiane. Fonti di Palazzo Chigi hanno confermato che l'operazione è stata possibile grazie all'autorevolezza e alla riservatezza del Governo italiano, che ha lavorato in stretta collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e lo Stato della Florida. Meloni ha espresso la sua soddisfazione sui social: "Fiera del lavoro del Governo italiano. Ringrazio la diplomazia italiana e le autorità statunitensi per la loro collaborazione".



Il Trasferimento



Forti sarà inizialmente portato a Rebibbia e, probabilmente lunedì, trasferito nel carcere di Verona. Gli sarà notificato l'ordine di esecuzione della pena, firmato dal procuratore generale di Trento, che stabilisce che Forti sconterà la pena in un penitenziario italiano. Il Ministero della Giustizia ha coordinato le procedure necessarie, affrontando questioni tecniche sia in Italia che negli Stati Uniti.



Le Parole dei Familiari



Per la famiglia di Forti, il suo rientro in Italia rappresenta una grande soddisfazione. "È per noi una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa", ha dichiarato lo zio Gianni Forti. Ha aggiunto che, nonostante la gioia per il ritorno, c'è il rammarico di non essere riusciti a farlo rientrare prima. L'auspicio della famiglia è che questa vicenda, che dura da 25 anni, possa concludersi velocemente.



Le Parole del Legale



L'avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l'iter per il ritorno di Forti, ha espresso soddisfazione per il rientro in Italia del suo assistito. "Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli USA", ha detto. Ha ringraziato tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il caso e ha sottolineato che per il rientro è stato considerato l'aspetto umanitario, come previsto dalla Convenzione. Delle Vedove ha anche riferito che sperano di far incontrare Forti con la madre di 96 anni appena possibile.



Un Nuovo Inizio



Il rientro di Chico Forti segna l'inizio di un nuovo capitolo dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria. Il sostegno e la collaborazione tra le autorità italiane e statunitensi sono stati fondamentali per il successo dell'operazione. La comunità e la famiglia di Forti ora guardano avanti, sperando in una rapida conclusione del processo legale e in un futuro migliore per Chico.

PRATICA DI MARE - Chico Forti, il 65enne trentino recentemente rilasciato da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato oggi in Italia. Il Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica italiana, partito da Miami, è atterrato in tarda mattinata presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare. "Non vedo l'ora di riabbracciare mia madre", sono state le sue prime parole appena atterrato.