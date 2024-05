Circolo della Vela Bari: veleggiata a sostegno di Komen Italia per la Lotta ai Tumori del Seno

BARI - Il Circolo della Vela Bari annuncia con entusiasmo l'appuntamento annuale della veleggiata in collaborazione con Susan G. Komen Italia, a sostegno della lotta contro i tumori del seno. L'evento si terrà domenica 19 maggio, con partenza alle ore 11.00 nello specchio d’acqua antistante il lungomare Sud di Bari.Le iscrizioni sono aperte sabato 18 maggio dalle 09.00 alle 18.00 presso la Segreteria Nautica del CV Bari in Piazza IV Novembre n. 2. Per iscriversi, è necessario consegnare il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto, la lista equipaggio con copia della tessera FIV dell’armatore o suo rappresentante, copia della polizza assicurativa RCT e la quota di iscrizione di 15 euro per ogni imbarcazione. Inoltre, ogni componente dell’equipaggio può effettuare una donazione minima di 13 euro a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen."Si tratta di un appuntamento ormai inserito nei nostri calendari sportivi e sociali, e maggio non sarebbe lo stesso senza questa veleggiata," ha dichiarato il direttore nautico del CV Bari, Gigi Bergamasco. "Invito tutti i velisti ad iscriversi a questa regata di solidarietà e a diffondere l’invito ad altri che, come noi, vogliono sostenere le iniziative della Susan G. Komen nella prevenzione e lotta al tumore al seno."Possono partecipare alla veleggiata le imbarcazioni monoscafo a vela con lunghezza fuori tutto superiore a 6,50 metri e con motore entro o fuori bordo efficace ed efficiente, che soddisfino le prescrizioni dell’avviso di veleggiata pubblicato sul sito del CV Bari. La competizione si svolgerà su un percorso a bastone tra boe, lungo la costa Sud del lungomare di Bari, tra il Porto Vecchio e Torre Quetta.La premiazione si terrà nel pomeriggio, alle ore 18.00, presso la sede del Circolo della Vela Bari al Margherita. Saranno premiate le imbarcazioni prime classificate di ogni categoria o raggruppamento, le meglio classificate con equipaggio interamente femminile, le meglio classificate con timoniere donna e l’imbarcazione con la maggiore percentuale di donne a bordo. Inoltre, saranno estratti a sorte premi tra tutte le concorrenti che avranno effettuato la donazione facoltativa a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen.Per maggiori informazioni e dettagli, visitare il sito Circolo della Vela Bari