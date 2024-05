Mostra 'Andy Warhol. Life, Pop & Rock' ad Alberobello: un Omaggio al Genio della Pop Art

Titolo: Andy Warhol. Life, Pop & Rock

Sede espositiva: Casa Alberobello, Largo Martellotta, Alberobello (BA)

Periodo di apertura: 18 maggio – 20 ottobre 2024

Orari: Martedì - venerdì 10:00 - 13:00 (ultimo ingresso 12:30) / 16:00 - 20:00 (ultimo ingresso 19:30), Sabato, domenica e festivi 10:00 - 20:00 (ultimo ingresso 19:30)

Biglietti: Disponibili presso la biglietteria all’ingresso della mostra e sul circuito Ticketone. Biglietto intero €12, ridotto €10 per gruppi di almeno 10 persone, ridotto speciale €5 per minori e residenti nel Comune di Alberobello.

Link per l'acquisto online



Contatti:





Tel./Whatsapp: +39 393 9639865

Ufficio stampa Comune di Alberobello: ufficiostampa@comune.alberobello.ba.it

ALBEROBELLO - Dopo una trepidante attesa, la mostra "Andy Warhol. Life, Pop & Rock", organizzata da Bass Culture srl e Rjma Progetti culturali, con il patrocinio del Comune di Alberobello e in collaborazione con l’Associazione Locus Festival, apre al pubblico il 18 maggio e sarà visitabile fino al 20 ottobre.Questo evento segue il successo della mostra fotografica su Frida Kahlo dell'estate 2023, rafforzando la posizione di Alberobello come punto di riferimento culturale e artistico internazionale. Questo obiettivo fa parte del progetto territoriale PIETRAMADRE, che vede Alberobello candidarsi a Capitale Italiana della Cultura 2027.La mostra, allestita negli spazi di Casa Alberobello in largo Martellotta, è un progetto speciale, in esclusiva per il Locus 2024, festival che celebra la sua XX edizione facendo tappa proprio ad Alberobello.Attraverso dodici sezioni e 150 opere provenienti da collezioni private, la mostra ripercorre l’evoluzione artistica e umana di Andy Warhol, uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea. I visitatori potranno ammirare alcune delle sue più famose serigrafie, foto, video, manifesti, riviste, ceramiche e la straordinaria serie di copertine di vinili, che hanno consacrato Warhol come padre della Pop Art.Il percorso espositivo inizia con le copertine dei vinili realizzate da Warhol dal 1949 al 1987, includendo inediti come le prime cover degli anni '50. Proseguendo, si esplorano le opere dagli anni '60, tra cui le celebri serigrafie di Campbell's Soup e i ritratti di icone come Marilyn Monroe e Mao. La mostra include anche spezzoni di film come "Empire" e foto promozionali di "Trash", insieme a manifesti pubblicitari degli anni '70 e '75.Una sezione importante è dedicata alle Polaroid realizzate tra il 1972 e il 1975, che ritraggono personalità del jet set internazionale, e alle immagini per la rivista Interview, accostate a libri e cataloghi con dediche e disegni. Esposte anche le formelle in ceramica Rosenthal del 1987.Il percorso si conclude con le mitiche serigrafie e una serie di litografie dedicate a Mickey Mouse, accanto a opere di artisti come Jean-Michel Basquiat, Keith Haring e Jeff Koons, che hanno avuto un rapporto significativo con Warhol.La mostra è accompagnata da un’audioguida in italiano e in inglese inclusa nel biglietto.