Città Metropolitana di Bari e Plastic Free Onlus insieme per l'ambiente

BARI - A Bari, il prossimo 19 maggio, presso la Pinacoteca "Corrado Giaquinto", sarà siglato un importante patto per la tutela dell'ambiente e della Terra di Bari. Si tratta del Protocollo d'Intesa tra la Città Metropolitana di Bari e Plastic Free Onlus, un'organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica.L'obiettivo principale del protocollo sarà quello di promuovere, in tutti i 41 Comuni della provincia barese, una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione e alla pulizia ambientale, organizzate e condotte dai volontari di Plastic Free. Tra queste attività vi saranno clean up e passeggiate ecologiche per la rimozione di plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale e campagne per la riduzione dell'utilizzo di plastica monouso nelle scuole, stand informativi o geolocalizzati sui social, segnalazioni di abbandono rifiuti e la concessione del bollino "Eco Event Plastic Free" per le manifestazioni locali che adottano criteri di sostenibilità.Il Protocollo d'Intesa avrà una durata triennale e sarà illustrato dalla consigliera delegata alla cultura Francesca Pietroforte e dal consigliere con delega all'ambiente Feliciano Indiveri, della Città Metropolitana di Bari, insieme ai referenti di Plastic Free: Silvana Ferrante, Elisabetta Carnicelli e Gabriele Carofiglio. A seguire, nell'ambito della rassegna "Famiglie al Museo", sarà organizzato un laboratorio pratico per bambini sul riciclo, curato dall'associazione ma:mamma! di Alessandra Savio, rappresentando il primo esempio tangibile della collaborazione tra Plastic Free Onlus e Città Metropolitana di Bari.Questo accordo segna un importante passo avanti nella lotta contro l'inquinamento da plastica e testimonia l'impegno concreto delle istituzioni e della società civile nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.