Il convegno 'Bitonto e la Puglia nella Prima Metà del Novecento' si conclude con la proiezione del film 'Idillio Infranto'

BITONTO - Venerdì 10 maggio segna la conclusione del Convegno nazionale di studi "Bitonto e la Puglia nella prima metà del Novecento", organizzato dal Centro Ricerche di Storia e Arte. L'evento, che ha visto la partecipazione di rinomati esperti provenienti da tutta Italia, ha esplorato una vasta gamma di ambiti di ricerca, tra cui storia, arte, architettura, letteratura, musica, cinema e moda.Dopo una serie di interventi che hanno esaminato le trasformazioni politiche, territoriali, musicali e artistiche del periodo, sarà la settima arte a chiudere il convegno. Il professor Domenico Saracino del Liceo Artistico Audiovisivo-Multimediale 'G. Galilei' presenterà il tema "Il cinema muto in Puglia: tra film dal vero e film a soggetto". Seguirà la proiezione del film "Idillio Infranto" diretto da Nello Mauri nel 1931 ad Acquaviva delle Fonti, una delle poche pellicole realizzate in Puglia durante quel periodo e uno degli ultimi film muti prodotti in Italia.La giornata, intitolata "Pietra e luce", si concentrerà sul rinnovamento edilizio e culturale che ha caratterizzato la Puglia nella prima metà del Novecento. Gli interventi affronteranno temi come l'identità delle nuove città, l'architettura romanica, l'architettura e la città di Bitonto, le ville comunali pugliesi, la pietra artificiale nell'architettura barese e i lungomari monumentali di Bari.La sessione pomeridiana vedrà relatori discutere sull'atlante storico-archeologico dei conflitti del Novecento in Puglia, le compagnie teatrali e musicali, l'alta moda francese e l'educazione alla legalità.Il convegno, che si terrà presso la Galleria Nazionale della Puglia "G. e R. Devanna", è patrocinato da numerose istituzioni tra cui la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Bitonto, la Fondazione Banco di Napoli e molte altre.Il professor Giuseppe Poli, che presiederà la sessione pomeridiana, sottolinea l'importanza di eventi come questo nel preservare e approfondire la storia locale, che è fondamentale per comprendere la storia generale.Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito www.centroricerchebitonto.com/convegno900/index.html