Columbia presenta la nuova collezione Heritage, un tributo alla storia e all'innovazione

Columbia presenta la sua nuova collezione Heritage, un tributo alla storia e all'innovazione. Ogni stagione, i capi storici del brand vengono rivisitati, fondendosi con luoghi ed elementi iconici del Nord-Ovest Pacifico. Questa sinergia tra passato e territorio crea collezioni uniche, che raccontano la cultura della regione.

Nella primavera del 2024, nasce la serie Painted Peak Heritage che trova ispirazione dalle Painted Hills, una delle Sette Meraviglie dell'Oregon.

I disegni e i colori della collezione sono frutto del lavoro del team di design di Columbia che ha preso spunto dal suggestivo scenario delle Painted Hills: tonalità che vanno dal rosso scuro, al rosa agave e il giallo chiaro, mescolati poi con colori più neutri e diverse sfumature di grigio, insieme a disegni grafici contemporanei.

Nel 1991, il team di design ha ideato la Hood River Franchise, giacca a vento tecnica realizzata con tessuti leggeri. Hood River è il nome del fiume che scorre da Portland alle Painted Hills, questo luogo con il Monte Hood sullo sfondo è famoso per il kitesurf grazie alle sue condizioni ventose.

Questa fusione, tra la Hood River del 1991 e i colori delle Painted Hills, dà vita alla serie Heritage di questa primavera, principalmente composta da giacche a vento e abbigliamento sportivo in tessuti tecnici con dettagli sportivi funzionali, leggeri e versatili.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it www.columbiasportswear.it