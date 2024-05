Comunali Bari: festa ecologica a Pane e Pomodoro promossa da Vito Leccese

BARI – Questa mattina la spiaggia di Pane e Pomodoro è stata teatro di una vivace festa all'insegna dell'ecologia, con la partecipazione di numerosi giovani. L'iniziativa, promossa da Vito Leccese, candidato sindaco del Partito Democratico, ha sottolineato l'importanza della sostenibilità ambientale e del rispetto per il nostro pianeta.In un post pubblicato su Facebook, Leccese ha espresso la sua soddisfazione per l'evento e ha ringraziato le associazioni Domus Aps e Amarì ETS per il loro fondamentale contributo alla riuscita della manifestazione. "Il nostro obiettivo sul governo della città parte da un tema fondamentale: vogliamo lavorare per lasciare il mondo un posto migliore, soprattutto per i nostri figli," ha dichiarato Leccese, ribadendo il suo impegno a favore di politiche ecologiche e sostenibili.La festa ha coinvolto ragazzi e ragazze di tutte le età in una serie di attività educative e ricreative volte a sensibilizzare i partecipanti sull'importanza della tutela dell'ambiente. Tra le iniziative, laboratori di riciclo, giochi educativi e la pulizia della spiaggia hanno reso la mattinata un'occasione di apprendimento e divertimento.La partecipazione entusiastica dei giovani e il supporto delle organizzazioni locali evidenziano l'importanza della collaborazione tra cittadini e amministrazione per promuovere una cultura della sostenibilità. L'evento ha rappresentato un significativo passo avanti nel coinvolgimento della comunità barese nella protezione del loro ambiente naturale.La giornata a Pane e Pomodoro si è conclusa con un messaggio di speranza e impegno per il futuro: lavorare insieme per costruire una città più verde e sostenibile, dove le nuove generazioni possano crescere in un ambiente sano e protetto.Vito Leccese ha concluso il suo intervento sui social media con un ringraziamento speciale ai partecipanti: "Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa bellissima giornata. Insieme possiamo fare la differenza."