Nascono i Pasti-Gotti: una variante del pasticciotto per celebrare il condottiero della salvezza del Lecce

LECCE – Una nuova dolcezza conquista il cuore dei tifosi leccesi: i Pasti-Gotti, una variante innovativa del tradizionale pasticciotto, creati per omaggiare Luca Gotti, tecnico del Lecce, per il suo straordinario lavoro nel guidare la squadra giallorossa alla salvezza nelle ultime giornate di campionato.L'idea nasce dalla collaborazione tra Pasticciotto Lovers, una popolare pagina Instagram dedicata all'esaltazione del pasticciotto, e la Pasticceria Colitta di Cellino San Marco. Questa sinergia ha dato vita a un dolce unico, che celebra l'amore per il calcio e per la pasticceria locale.I Pasti-Gotti combinano sapori tipici del Salento, con un ripieno di rosso fragola e giallo limone, evocando i colori della squadra del Lecce. Il risultato è un'esplosione di gusto che delizia il palato e celebra la passione per il calcio locale.Da questa mattina, i Pasti-Gotti sono disponibili in vendita e hanno già attirato l'attenzione di numerosi clienti e passanti. Un dettaglio curioso è la stampa del volto di Luca Gotti sul dorso del pasticciotto, rendendo omaggio in maniera creativa e riconoscibile al condottiero della squadra."Il Lecce ci ha dato una grande gioia e con questa goliardata abbiamo pensato di cavalcare l'onda dell'entusiasmo," afferma Andrea Colitta, il pasticcere ideatore del progetto. "Ora ci auguriamo che Luca Gotti venga ad assaggiare il suo pasticciotto. Saremo felici di offrirglielo e di stringergli la mano."Alessandro Colonna e Luca Podo di Pasticciotto Lovers aggiungono: "Il pasticciotto è il dolce per eccellenza di questa terra. Progetti come questo lo rendono protagonista e ne sottolineano l'importanza nel nostro territorio. La promozione del Salento passa anche attraverso queste iniziative, che aumentano la conoscenza dei nostri prodotti gastronomici e stuzzicano la fantasia di turisti e cittadini."Per maggiori informazioni e per seguire le novità sui Pasti-Gotti, è possibile visitare le pagine Instagram di Pasticciotto Lovers e della Pasticceria Colitta: