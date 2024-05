Comunali Bari, Leccese: 'Pronto un Patto per il clima'

BARI - Ieri, grazie all'iniziativa della Consulta per l'Ambiente del Comune di Bari, i candidati sindaco si sono confrontati su temi cruciali come il verde urbano, la tutela dei beni culturali e la valorizzazione del paesaggio. Tra i partecipanti, il candidato sindaco del Partito Democratico, Vito Leccese, ha condiviso le sue riflessioni attraverso un post su Facebook."Da qui partirà il 'Patto per il Clima'", ha spiegato Leccese, sottolineando che questo sarà un punto cardine del suo programma di governo. Il patto coinvolgerà l'amministrazione, i cittadini, le imprese, le scuole e le università, con l'obiettivo di realizzare un nuovo Piano Urbanistico con una forte impronta ecologica.Tra gli obiettivi ambiziosi del programma di Leccese, figurano la piantumazione di 100.000 alberi, la creazione di 2 milioni di metri quadrati di terreno verde e l'uso di pavimentazione drenante al posto dell'asfalto. Inoltre, il piano prevede il ripristino degli habitat e della biodiversità, partendo dai corridoi ecologici e dalle lame."Il lavoro da fare è immenso," ha concluso Leccese, "ma sono sicuro che, come sempre, insieme ce la faremo."