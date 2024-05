Bari, 700 firme per 'Fermare la strage sulla Ss100'

Link alla petizione: Change.org/Statale100

BARI - Una petizione per “fermare la strage sulla statale 100” è stata lanciata su Change.org da Max Perrini ed ha superato quota 700 firme nella giornata di oggi. Il promotore della petizione afferma che “fermare la strage sulla statale 100 si può, si deve. Sono diventate numerose le vittime perché questa strada che da Taranto raggiunge Bari è priva di guardrail fino a Gioia de Colle e tale mancanza sta provocando numerosi incidenti con molte vittime”, spiega Perrini. “E' stata fatta una proposta in attesa che vengano appaltati i lavori per metterla in sicurezza. La proposta prevede che da Gioia del Colle (Bari) a Massafra (TA) si metta a disposizione GRATUITAMENTE l'AUTOSTRADA A14”.Tra i commenti di coloro che hanno deciso di sottoscrivere l’appello, le ragioni di molte persone che conoscono i pericoli di quel tratto di strada:-”Firmo perché sono anni che muoiono persone e nessuno fa niente”, scrive Margherita D.;-”È doveroso. Forse il guard rail costava troppo. Bisogna risparmiare per le "grandi opere"?”, commenta Micaela T.;-”Si intervenga immediatamente per evitare ulteriori incidenti e salvaguardare la sicurezza e la vita di tutti” (Rocco C.).