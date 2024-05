Comunali Bari, Vito Leccese in visita al Mercato di Santa Scolastica: 'Tra i miei posti preferiti'

BARI - Oggi, il candidato sindaco del Partito Democratico, Vito Leccese, ha trascorso la mattinata in compagnia dei cittadini del territorio, visitando il mercato di Santa Scolastica. In un post su Facebook, Leccese ha condiviso l'esperienza e le sue riflessioni sull'importanza di questi momenti di contatto diretto con la comunità."Da appassionato di cucina - spiega Leccese -, lo confesso, i mercati sono tra i miei posti preferiti." Queste parole riflettono non solo il suo interesse personale, ma anche il desiderio di comprendere meglio le esigenze e le aspirazioni dei cittadini attraverso interazioni autentiche e dirette.Durante la visita, Leccese ha avuto l'opportunità di dialogare con i commercianti e gli acquirenti, ascoltando le loro opinioni e raccogliendo spunti utili per il suo programma elettorale. La passeggiata al mercato di Santa Scolastica ha rappresentato un momento significativo per rafforzare il legame con la comunità e dimostrare la sua vicinanza alle persone.L'iniziativa di oggi si inserisce in una serie di incontri che Vito Leccese ha programmato per le prossime settimane, con l'obiettivo di toccare con mano le realtà del territorio e costruire un dialogo costruttivo con i cittadini. "Appuntamento alla prossima tappa. #Andiamo" conclude Leccese nel suo post, invitando la comunità a partecipare attivamente e a seguire il suo percorso.Con questa serie di appuntamenti, Vito Leccese intende dimostrare il suo impegno a lavorare per un'amministrazione più vicina e attenta ai bisogni della gente, puntando su valori di inclusione, partecipazione e ascolto.