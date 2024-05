Trinitapoli: Cinzia Mastrodonato brilla alla Cerignola Pizza Cup

- Cinzia Mastrodonato, talentuosa pizzaiola trinitapolese e titolare della pizzeria "La Divina", ha ottenuto un prestigioso riconoscimento alla seconda edizione del "Cerignola Pizza Cup". La competizione, svoltasi presso il Bowling "Strike" di Cerignola, ha visto la partecipazione di oltre trenta pizzaioli provenienti da tutto il Sud Italia, comprese le isole.Mastrodonato si è distinta nella categoria "Pizza in Pala", conquistando un meritatissimo secondo posto. La gara, che ha celebrato l'arte della pizza in varie forme, era suddivisa in diverse categorie: Focaccia Pugliese, Pizza Classica, Pizza Contemporanea, Pizza in Pala, Calzone e Panzerotto Fritto. La giuria era composta da giudici qualificati della Guida Stellata Peperoncino Rosso e da un giudice internazionale di pizza, i quali hanno valutato le pizze in base a criteri di presentazione, gusto e cottura.Cinzia Mastrodonato, visibilmente soddisfatta ed emozionata, ha dichiarato: "Sono contenta per aver ritirato questo premio a Cerignola. Ho trovato un'eccellente organizzazione, una giuria molto professionale e concorrenti fantastici. È stato un ottimo mix".La pizzeria "La Divina" di Trinitapoli si conferma così un punto di riferimento per gli amanti della buona pizza, grazie alla passione e alla competenza di Cinzia Mastrodonato. Questo riconoscimento alla Cerignola Pizza Cup non solo celebra il suo talento, ma anche l'impegno e la dedizione che mette quotidianamente nel suo lavoro.