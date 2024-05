Comunali Bari, Vito Leccese incontra le imprese agricole di Bari: nuove proposte per un patto città-campagna

BARI - Questa mattina, Vito Leccese, candidato sindaco del Partito Democratico a Bari, ha incontrato le imprese agricole dell’area metropolitana di Bari, ospite di #Coldiretti. Durante l'incontro, Leccese ha sottolineato l'importanza delle collaborazioni instaurate negli ultimi anni con Coldiretti, che hanno portato a iniziative di successo come l’organizzazione dei mercati contadini e il Villaggio Coldiretti del 2023, che ha attirato migliaia di agricoltori e visitatori da tutta Italia."Nei prossimi anni vogliamo rafforzare questa collaborazione con un nuovo patto città-campagna", ha dichiarato Leccese. Tra le proposte per il futuro, il candidato sindaco ha annunciato che nei primi 100 giorni del suo mandato verrà aperto il mercato di San Pasquale, affidato a Coldiretti e a 18 imprese agricole. Questo mercato offrirà prodotti a chilometro zero, programmi di educazione alimentare e un orto sociale esterno gestito insieme ai cittadini.Leccese ha inoltre elencato una serie di iniziative per rendere Bari una città più sostenibile. Queste includono la creazione di orti urbani in tutte le aree peri-urbane, a partire da Costa Sud, il divieto di utilizzare o consumare prodotti trattati con glifosato, un piano per contrastare la diffusione incontrollata dei cinghiali e la creazione di comunità energetiche urbane e rurali.Per sancire il suo impegno, Leccese ha firmato un documento che formalizza la collaborazione con Coldiretti. "Lavorare insieme su temi così importanti per il futuro della città è fondamentale", ha concluso il candidato sindaco, esprimendo fiducia nel rafforzamento delle sinergie tra città e campagna per il benessere comune.L’incontro di oggi segna un passo significativo verso la costruzione di una Bari più verde, sostenibile e attenta alle esigenze delle sue comunità agricole, in linea con gli obiettivi condivisi con Coldiretti.