Arresti per frode fiscale a Barletta: Sergio Fontana (Confindustria Bari BAT) ringrazia la Procura di Trani e la Guardia di Finanza

BARLETTA - Le imprese oneste esprimono gratitudine alla Procura della Repubblica di Trani e alla Guardia di Finanza per il loro costante impegno a difesa della legalità nel mondo imprenditoriale. Con l'operazione "Paradise World", le autorità hanno dimostrato ancora una volta la loro dedizione nel contrastare l'evasione fiscale, proteggendo così la concorrenza leale e la fiducia dei cittadini e degli imprenditori che operano rispettando le regole.Il presidente di Confindustria Bari e BAT, Sergio Fontana, ha dichiarato: "Le imprese oneste ringraziano la Procura della Repubblica di Trani e la Guardia di Finanza che, ancora una volta, con l’operazione Paradise World hanno dimostrato il loro impegno a difesa delle imprese oneste contro chi evade il fisco, distorce la concorrenza sul mercato e tradisce la fiducia dei cittadini e degli imprenditori che operano nella legalità. Ringrazio in particolare il procuratore della Repubblica Renato Nitti e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Pierluca Cassano per tutta l’attività di controllo e di indagine svolta in questi anni nel territorio della BAT."Gli arresti sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Barletta a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani. Questa operazione rappresenta un'importante vittoria nella lotta contro le pratiche illecite che danneggiano il tessuto economico locale, assicurando che il mercato rimanga equo e trasparente per tutti gli operatori.