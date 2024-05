Conversazioni dal Mare: presentazione dell'edizione 2024 al Salone Internazionale del Libro di Torino

TORINO - Sabato 11 maggio 2024, alle ore 13, presso lo stand della Regione Puglia (Padiglione 2 J118-K117) al Salone Internazionale del Libro di Torino, si terrà la conferenza di presentazione dell'edizione 2024 di "Conversazioni dal Mare". Questo evento culturale, organizzato da Artemia all'interno della programmazione del Teatro Pubblico Pugliese, promette incontri culturali a cielo aperto che si svolgeranno dal 21 al 23 giugno a Giovinazzo e il 12 e 13 luglio a Mattinata.Il cuore pulsante degli incontri a cielo aperto sarà rappresentato da oltre dieci opere letterarie contemporanee, accompagnate da altrettanti ospiti, i cui nomi saranno svelati durante la conferenza di sabato 11 maggio a Torino. Sarà un'occasione unica per avvicinarsi alla cultura italiana in un contesto affascinante e suggestivo, proprio a due passi dal mare.Alla conferenza di presentazione dell'edizione 2024 di Conversazioni dal Mare parteciperanno illustri rappresentanti istituzionali e culturali della Puglia, tra cui Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Michele Sollecito, sindaco del Comune di Giovinazzo, Michele Bisceglia, sindaco del Comune di Mattinata, e Giulia Murolo, coordinatrice editoriale di Conversazioni dal Mare.L'evento rappresenta un'opportunità straordinaria per celebrare e promuovere la cultura e la bellezza della Puglia, offrendo ai partecipanti un'esperienza indimenticabile che unisce la letteratura e il mare in un connubio perfetto.