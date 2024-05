Corruzione elettorale: indagato il capogruppo Fdi in Consiglio regionale Francesco Ventola

BARI - Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale pugliese e candidato alle Europee in ticket con Giorgia Meloni, è indagato dalla procura di Trani per associazione a delinquere e corruzione elettorale. La notizia, riportata da diversi quotidiani, è stata resa pubblica ieri durante una conferenza stampa dell'opposizione al Comune di Canosa, tenuta dall’avvocato Andrea Silvestri. Silvestri, ex assessore regionale del CCD nella giunta di Raffaele Fitto nei primi anni Duemila e presidente della lista civica 'I love Canosa' aderente a +Europa, ha mostrato l’atto giudiziario di richiesta di proroga delle indagini. Oltre a Ventola, sarebbero coinvolte altre otto persone.Entrambi, Ventola e Silvestri, sono residenti a Canosa, e sembra che la questione abbia origine da vicende comunali. Ventola ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno di aver ricevuto a febbraio un avviso di proroga delle indagini, spiegando che l’inchiesta è stata avviata dalla Procura di Trani su denuncia dell'entourage di Silvestri."Rilevo – ha detto Ventola al quotidiano – che per la seconda volta Andrea Silvestri ha tenuto una conferenza stampa con l’intento di gettare fango, in modo calunnioso, sulla mia persona e sull’amministrazione comunale di Canosa. Infatti, già qualche mese fa convocò una conferenza stampa con lo scopo di dare pubblicità all’inchiesta, innescata dal suo entourage. Abbiamo denunciato Silvestri per quelle dichiarazioni calunniose e false e vagliamo ora attentamente anche le più recenti propalazioni, per riservare loro analogo trattamento giudiziario".La vicenda ha sollevato un polverone politico, con Silvestri che accusa Ventola di condotte illecite e Ventola che respinge le accuse definendole calunniose. Le indagini della Procura di Trani proseguono, e il caso continuerà a essere seguito con attenzione, vista la rilevanza politica delle persone coinvolte e l'impatto potenziale sulle prossime elezioni europee.