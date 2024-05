Piero Bucchi nuovo allenatore dell'Happy Casa Brindisi in Serie A2 di Basket

FRANCESCO LOIACONO - Piero Bucchi, 66 anni, è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore dell'Happy Casa Brindisi, squadra che milita nella Serie A2 di basket. Bucchi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A1. La decisione di non confermare l'ex tecnico Dragan Sakota è arrivata dopo la retrocessione della squadra pugliese in Serie A2.Bucchi ritorna a Brindisi dopo otto anni. Sotto la sua guida, l'allora Enel Brindisi ottenne la promozione in Serie A1 nel 2012 e vinse la Coppa Italia di Serie A2. Il nuovo coach ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno, dichiarando: "Il presidente Fernando Marino mi ha chiamato, ha esposto il progetto e io ho accettato. Voglio ripetere quanto ho già fatto in passato, ringrazio l'Happy Casa per aver pensato a me".La nomina di Bucchi arriva in un momento critico per la società brindisina, che sta cercando di risalire dopo la recente retrocessione. Il presidente Fernando Marino ha scelto di affidarsi a un tecnico di grande esperienza nella speranza di riportare la squadra pugliese nel massimo campionato entro un anno.L'Happy Casa Brindisi, con Bucchi al timone, punta a ricostruire una squadra competitiva che possa affrontare con determinazione la stagione di Serie A2 e aspirare alla promozione. I tifosi sperano che il ritorno di Bucchi possa ripetere i successi del passato e riportare la squadra ai vertici del basket italiano.