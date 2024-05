Costa apre le vendite per le crociere dell'inverno 2025/2026, grande novità l'itinerario dedicato alle Isole Canarie

GENOVA – Costa Crociere presenta i suoi itinerari per l’inverno 2025/26. Per chi desidera prenotare in anticipo le sue vacanze, usufruendo dei vantaggi previsti dalle tariffe Costa, sono già disponibili, in agenzia di viaggio o direttamente sul sito www.costacrociere.it, le crociere in partenza da dicembre 2025 a marzo 2026, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo, isole Canarie, Caraibi ed Emirati Arabi, oltre alla nuova edizione del Giro del Mondo. – Costa Crociere presenta i suoi itinerari per l’inverno 2025/26. Per chi desidera prenotare in anticipo le sue vacanze, usufruendo dei vantaggi previsti dalle tariffe Costa, sono già disponibili, in agenzia di viaggio o direttamente sul sito www.costacrociere.it, le crociere in partenza da dicembre 2025 a marzo 2026, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo, isole Canarie, Caraibi ed Emirati Arabi, oltre alla nuova edizione del Giro del Mondo.





La grande novità Costa sono le crociere dedicate alle isole Canarie a bordo di Costa Fortuna, con imbarco da Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, raggiungibili comodamente con le offerte "volo+crociera" della compagnia. In una settimana di vacanza gli ospiti potranno visitare ben sei isole, tra cui Madeira, tra distese di vigneti e canne da zucchero, e ben cinque isole Canarie, Tenerife, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Gran Canaria, dove terra nera e sabbia dorata incontrano il blu dell’oceano.





Grazie alla sua varietà di storia, cultura e natura, il Mediterraneo offre la possibilità di godersi una vacanza unica anche in inverno. Per andare alla scoperta dei luoghi più iconici di Italia, Francia e Spagna, Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana con visite a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Per iniziare la propria crociera si può partire da ognuno di questi porti, con il massimo dell’accessibilità e della comodità.





I Caraibi sono l’ideale per una pausa al caldo, tra spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Costa Fascinosa e Costa Pacifica offriranno cinque diversi itinerari di una settimana, alternati tra loro, che possono essere combinati in un’unica vacanza lunga due settimane. La formula proposta è quella del pacchetto "volo+crociera", con imbarchi da Point-à-Pitre (Guadalupa) o Fort-de-France (Martinica) per Costa Fascinosa, e da La Romana (Repubblica Dominicana) per Costa Pacifica. Il primo dei tre itinerari di Costa Fascinosa va alla scoperta delle Antille Olandesi, con Aruba, Bonaire e Curaçao, tra foreste incontaminate e snorkeling tra pesci coloratissimi. Il secondo itinerario consente di esplorare le diverse sfumature dei Caraibi, tra le antiche tradizioni di Santa Lucia e Barbados e la natura di Antigua e Barbuda. L’ultimo itinerario di Costa Fascinosa è dedicato a sei isole indimenticabili, tra cui Trinidad e Tobago, con la sua colorata barriera corallina, Barbados e Grenada.





Il primo itinerario caraibico di Costa Pacifica è invece una full immersion nella Repubblica Dominicana, tra le foreste di mangrovie di Samanà, le piantagioni di caffè di Amber Cove e una giornata intera a Catalina, l’isola esclusiva di Costa, per immergersi nelle sue acque cristalline. Il secondo itinerario va alla scoperta di sei tra le più belle isole dei Caraibi, per nuotare nelle piscine naturali di Tortola e conoscere le tradizioni rurali di Santa Lucia.





Un’altra destinazione per vivere l’inverno al caldo, ma più vicina a casa, raggiungibile con facilità grazie alla formula "volo+crociera", sono gli Emirati Arabi, dove opererà Costa Toscana. Le crociere, di una settimana, visiteranno Dubai (Emirati Arabi), con una sosta di due giorni, Muscat (Oman), Doha (Qatar), Abu Dhabi (Emirati Arabi), portando gli ospiti a conoscere le antiche tradizioni, la natura ma anche le città futuristiche di quest’area. Imbarchi disponibili da ognuno dei porti compresi nell’itinerario.





L’edizione 2026 del Giro del Mondo, con Costa Deliziosa, in partenza il 21 novembre 2025 da Trieste, circumnavigherà il globo, navigando sempre verso ovest, per vivere un’esperienza degna dei migliori romanzi d’avventura: 128 giorni, esplorando quattro continenti, alla scoperta dei paesaggi sconfinati del Sud America, della natura primordiale delle isole del Pacifico, dalla Polinesia Francese alla nuova Caledonia, spingendosi sino alla futuristica Tokyo e all’India.