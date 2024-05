Crolla il controsoffitto di una piscina a Bari: tre feriti

Dettagli dell'Incidente



L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30, quando la controsoffittatura della piscina ha ceduto. L'istruttrice di 34 anni ha riportato un trauma dorsale e a una gamba ed è stata trasportata all'ospedale Di Venere di Bari in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazzina di 14 anni, con un trauma toraco-addominale, è stata trasferita al Policlinico di Bari, anch'essa in codice rosso ma fuori pericolo. Il bambino di 7 anni ha subito una distorsione ed è stato curato sul posto, senza necessità di ricovero ospedaliero.



Circostanze e Soccorsi



Secondo le prime ricostruzioni, i corsi di nuoto erano appena terminati e molti bambini erano già usciti dalla vasca al momento del crollo. I detriti del controsoffitto sono caduti proprio nella zona della piscina, fortunatamente non affollata in quel momento. I soccorsi sono stati rapidi, con il personale del 118 intervenuto prontamente per prestare le prime cure e trasportare i feriti in ospedale.



Indagini in Corso



Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per accertare le cause del crollo e valutare eventuali responsabilità. La piscina è stata chiusa al pubblico in attesa dei rilievi tecnici necessari per garantire la sicurezza della struttura.

