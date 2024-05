Cultura finanziaria: iniziativa gratuita per le pmi promossa da Confindustria Bari Bat e Banca d'Italia - Sede di Bari

Sergio Fontana: Presidente di Confindustria Bari e BAT

Sergio Magarelli: Direttore della Sede di Bari della Banca d’Italia

Francesco Berardi: Presidente della Piccola Industria di Confindustria Bari e BAT

Claudia Orlando: Referente per l’educazione finanziaria della Banca d’Italia Sede di Bari

BARI - Le piccole e medie imprese della Puglia, così come nel resto d'Italia, spesso presentano una scarsa conoscenza finanziaria. Tuttavia, in un contesto finanziario in costante evoluzione, le imprese che saranno in grado di migliorare la propria cultura finanziaria potranno beneficiare di maggiori opportunità di finanziamento e crescita.Per questo motivo, Confindustria Bari e BAT insieme alla Banca d’Italia- Sede di Bari hanno ideato un'iniziativa gratuita volta a migliorare il dialogo tra le PMI e il sistema bancario.Questa nuova iniziativa, che include una panoramica del tessuto imprenditoriale della Puglia, sarà presentata alla stampa il prossimo 3 giugno alle ore 11:00 presso la sede di Confindustria Bari e BAT in via G. Amendola 172/5 Terzo Piano.L'iniziativa si propone di fornire alle PMI strumenti e conoscenze necessarie per comprendere meglio il sistema finanziario e interagire in modo più efficace con le istituzioni bancarie, promuovendo così lo sviluppo e la crescita del settore imprenditoriale della regione.