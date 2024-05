Daniele Bartocci, dalle 5 stelle d'oro alle 100 eccellenze italiane

La cerimonia di premiazione si è tenuta nei mesi scorsi a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati a Roma, alla presenza dell’On. Giorgio Mulè, di autorità ed istituzioni. Tra i nominativi premiati a Montecitorio, inseriti dunque nel libro d’onore cartaceo delle Eccellenze in uscita in queste settimane e che sarà distribuito a livello nazionale da nord a sud Italia, insieme a Gigi Buffon per il Calcio, Pino Insegno e Paolo Bonolis per la tv, Loris Capirossi per lo sport, spicca il nome del giovanissimo Daniele Bartocci. Salvo Sottile è stato premiato per il giornalismo tv, Daniele Bartocci celebrato a livello food (e sport). Proprio Daniele Bartocci è stato uno dei premiati a Lecce, poche settimane fa, durante il Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana nel mondo, patrocinato da Regione Puglia alla presenza del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini (in foto).





"Sono onorato di ritirare il premio 5 Stelle in una regione straordinaria come la Puglia, ricca di eccellenze italiane", ha detto Bartocci a Lecce davanti a una platea composta da professionisti del settore e chef stellati Michelin. Un Riconoscimento ad honorem, quello delle 5 Stelle al Leone di Messapia, ottenuto per l’elevata professionalità di Daniele Bartocci nella comunicazione food e horeca, tra i giovani food manager e giornalisti più premiati nel suo settore. Intanto, come accennato, è fresca di stampa la 9^ Edizione del libro d’onore “100 Eccellenze Italiane“.





Un’iniziativa prestigiosa, come sottolineato anche dallo stesso On.Mulè a Montecitorio, che vanta numerosi patrocini tra cui quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un libro che racchiude le storie di 100 personalità di elevato profilo (tra cui Bartocci), importanti enti, manager, aziende, giovani e brand di successo, selezionate da un prestigioso Comitato d’Onore dell’Osservatorio Eccellenze Italiane. Negli ultimi anni, oltre al premio Myllennium Award (premiato nel 2020 da Presidente Coni Malagò e allora Ministro Spadafora) e Blog dell'anno a Roma, la Top10 BarAwards e Le Fonti Awards, Daniele Bartocci aveva ritirato tra gli altri il premio Food and Travel Awards per la brillante comunicazione food a Ugento, presso Vivosa Resort (in provincia di Lecce).



