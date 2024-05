Lite in un cantiere navale a Brindisi: due lavoratori feriti

BRINDISI - Ieri pomeriggio, un alterco scoppiato in un cantiere navale a Brindisi ha lasciato due lavoratori feriti, attualmente ricoverati in ospedale. Secondo quanto riportato, uno dei due, un uomo di 40 anni, versa in condizioni critiche al 'Perrino' dopo essere stato colpito al torace e a una gamba. L'altro lavoratore ha riportato ferite alla mano. Entrambi sono dipendenti della società che gestisce il cantiere, e la disputa sembra essere avvenuta su una barca in fase di ristrutturazione.Gli inquirenti della Squadra mobile di Brindisi hanno preso in carico il caso, avviando un'indagine per comprendere l'accaduto. Al momento, non è ancora stato confermato se il 40enne sia stato ferito con un coltello o con un altro utensile presente nel cantiere. La ricostruzione degli eventi è in corso, mentre la comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi sull'incidente.