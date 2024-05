'Diritto fra le righe': un viaggio nel mondo giuridico attraverso la narrazione letteraria

BARI - La Commissione Cultura, Spettacolo e Sport del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, in collaborazione con Liberrima Bari, prosegue con il terzo appuntamento dell'iniziativa "Diritto fra le righe".L'obiettivo di questa iniziativa è creare momenti di incontro e approfondimento per far conoscere al pubblico degli "addetti" alla Giustizia le varie sfaccettature del mondo giuridico, esplorando come la penna e la fantasia dell'autore possano narrare la vita di un magistrato, di un avvocato o di un commissario.Si tratta di un'occasione per scoprire il "dietro le quinte" del processo narrativo, sia fantastico che speculativo, rivelato attraverso il dialogo diretto con il personaggio "reale".Il terzo incontro è previsto per giovedì 9 maggio a partire dalle 19:00. Durante l'evento, verrà esaminato il libro "L'ingiustizia tra i colori" di Luca Buonvino, edito dalla casa editrice Rotas.Alessandro Amendolara, Avvocato e Componente della CCSS COA Bari, dialogherà con l'autore, mentre il reading sarà curato da Emilia Brescia, Avvocata e Componente della CCSS COA Bari.L'evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.Vi invitiamo a partecipare e ad immergervi in questo affascinante viaggio nel mondo giuridico attraverso la letteratura.#dirittofralerighe #coabari #commissioneculturaspettacoloesport #ordineavvocatibari