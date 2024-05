Lecce Primavera: vibrante pareggio 1-1 contro il Milan al San Pietro in Lama

- La partita è stata intensa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Al 19', Filippo Scotti del Milan è stato vicino al gol, seguito da un altro tentativo dei rossoneri con Alessandro Bonomi al 24'. Tuttavia, è stato Francesco Camarda del Milan Primavera a sfiorare il gol al 37', senza successo.Nel secondo tempo, Emanuele Sala del Milan ha tentato un tiro al 27', ma senza trovare la porta. Al 31', il Milan Primavera è passato in vantaggio grazie a Kevin Zeroli, che ha segnato di testa su cross di Davide Bartesaghi. Tuttavia, il Lecce Primavera ha reagito prontamente, pareggiando al 37' con una bella girata al volo di sinistro di Adrian Helm. Nonostante un'occasione per il rumeno Rares Burnete al 41', il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale.Il Lecce Primavera si trova attualmente al sestultimo posto in classifica con 37 punti. Nella prossima giornata, la trentatreesima, affronterà la Roma a San Pietro in Lama, domenica 12 maggio alle 13. Nel frattempo, la Roma, che ha pareggiato 0-0 in casa con la Lazio, occupa la seconda posizione in classifica con 61 punti.