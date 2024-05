Disabile barese lancia appello sui social per ritrovare la sua Opel Crossland, ma scopre che è stata cannibalizzata

BARI - La disperazione di Daniele Di Gioia, un 33enne disabile di Bari, ha colpito profondamente i social media quando ha lanciato un appello per ritrovare la sua Opel Crossland scomparsa nel nulla da Palese. Daniele, che dipende dalla sua auto per gli spostamenti necessari alla fisioterapia e per condurre una vita indipendente, ha implorato ai suoi seguaci di aiutarlo a ritrovare il veicolo sperando di poter tornare alla normalità.Tuttavia, il suo appello ha avuto un drammatico epilogo quando è stato contattato dal commissariato di Bitonto, che gli ha comunicato che la sua Opel Crossland non era stata semplicemente rubata, ma era stata trasformata in una carcassa e cannibalizzata. La notizia ha sconvolto Daniele, che si è trovato di fronte alla perdita della sua fonte di indipendenza e mobilità.Nel post sui social media, Daniele aveva espresso la sua disperazione e la sua speranza di ritrovare la sua auto, un mezzo fondamentale per la sua vita quotidiana. Tuttavia, la realtà si è rivelata ancora più crudele, con l'auto destinata alla demolizione dopo essere stata saccheggiata dai ladri.Questo ennesimo furto d'auto nel Barese ha scosso la comunità locale, portando alla luce una situazione sempre più preoccupante riguardante la sicurezza e la tutela del patrimonio delle persone vulnerabili.La vicenda di Daniele Di Gioia è un duro colpo non solo per lui personalmente, ma anche per la consapevolezza di quanto la criminalità possa avere un impatto devastante sulle vite delle persone più bisognose e indifese. La sua storia serve da monito e richiama l'attenzione sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e proteggere i più vulnerabili all'interno della società.La comunità barese si unisce nel sostegno a Daniele e nella condanna di atti così ignobili, auspicando che giustizia venga fatta e che misure più efficaci vengano adottate per contrastare la criminalità e proteggere i cittadini.