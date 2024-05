Cina, turisti terrorizzati vengono lasciati penzolare a 1127 metri a strapiombo sul monte Yandang

La montagna Yandang con le su forme verticali e le pareti a strapiombo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è una delle mete turistiche più popolari e tra le più famose aree panoramiche nazionali che attira moltissimi turisti in cerca di emozioni forti lungo pareti scoscese da percorrere su strettissime passerelle o legati alle corde fissate alle rocce. Non è chiaro quanto fossero in alto, ma si dice che la montagna fosse alta 1150 metri. I gestori dell'attrazione per l'arrampicata su roccia della montagna Yandang a Wenzhou, hanno affermato che il problema è dovuto semplicemente al fatto di avere troppe persone sullo stesso percorso. Il numero di turisti è stato insolitamente alto a causa della festività del Primo Maggio, che in Cina si svolge dal 1 al 5 maggio. I funzionari si sono quindi ritrovati con ritardi significativi, che sono stati risolti limitando il numero di persone che potevano mettersi in coda. Sabato i ritardi sono stati di circa una o due ore prima che il collo di bottiglia fosse finalmente eliminato. Chiunque è stato preso dal panico poteva calarsi con l'aiuto di un professionista, ma poiché ciò comportava un costo di salvataggio, molti hanno deciso di restare.





Momenti di terrore vissuti da decine e decine di turisti scalatori che si erano avventurati lungo la via ferrata del monte Yandang a Wenzhou, nella Cina Sudorientale. Gli amanti del brivido, bloccati a metà parete, per un'ora, mentre stavano scalando una parete rocciosa a strapiombo nella provincia cinese dello Zhejiang, quando la linea ha improvvisamente smesso di muoversi. Uno scalatore ha pubblicato un messaggio preoccupato e un video a un parente dicendo che era rimasto bloccato per un'ora sul lato della scogliera e nulla si muoveva.