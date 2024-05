Disinnescata bomba artigianale davanti a bar in apertura a Presicce-Acquarica

PRESICCE-ACQUARICA - Questa mattina, davanti a un bar di prossima apertura in piazza Villani a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, è stato rinvenuto un ordigno esplosivo di grandi dimensioni. Fortunatamente, l'esplosivo è stato disinnescato con successo dagli artificieri dei Carabinieri, evitando potenziali danni o feriti.Secondo quanto riportato, la bomba era stata confezionata artigianalmente utilizzando polvere pirica ed esplosivo da cava. La sua non esplosione è stata attribuita a un malfunzionamento, il che ha impedito il verificarsi di eventuali conseguenze catastrofiche.L'intera area circostante è stata evacuata per garantire la sicurezza durante le operazioni di disinnesco. Attualmente, i Carabinieri stanno indagando sull'accaduto, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.I titolari del bar hanno dichiarato di non aver ricevuto minacce o richieste di denaro, aggiungendo un ulteriore mistero a questo evento inquietante. Si tratta di un episodio che ha destato preoccupazione nella comunità locale e che sottolinea l'importanza di mantenere la vigilanza e la sicurezza pubblica in ogni circostanza.