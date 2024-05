Lagune di Varano e Lesina: vonsigliera Barone (M5S) risponde alle critiche

BARI - La consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone ha rilasciato una nota in risposta alle critiche sollevate riguardo alla gestione delle Lagune di Varano e Lesina. Secondo Barone, il M5S si è impegnato attivamente su questa questione fin dal 2015, presentando emendamenti per l'attuazione di interventi di bonifica e continuando a occuparsene anche in questa legislatura, inclusa l'azione a livello parlamentare.La consigliera ha ribadito che non accetta lezioni da nessuno e ha sottolineato l'impegno del M5S nel convocare una seduta di commissione nella quale sono stati riuniti i sindaci di Ischitella, Cagnano Varano e Lesina, insieme ad Arpa, la Provincia di Foggia e gli uffici competenti. Durante questa riunione, è stata pianificata un'audizione degli assessori regionali competenti per individuare le migliori strategie per sbloccare i fondi e gestire le lagune in modo più efficace.Barone ha chiarito che la richiesta di creare un apposito capitolo in bilancio sulla gestione delle lagune non è superata e che il M5S continuerà a lottare per ottenere risultati concreti. Ha anche criticato il consigliere Cera, sottolineando che sembra più interessato a fare campagna elettorale che a lavorare per il bene del territorio.In conclusione, Barone ha enfatizzato che la questione delle lagune richiede un impegno unitario da parte di tutta la politica e che il M5S è determinato a perseguire questo obiettivo.