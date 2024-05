Eccellenza Puglia, l'Ugento approda in Serie D

- Sconfiggendo il Bisceglie per 4-0 nella finale playoff del campionato di Eccellenza Pugliese disputata alla Nuova Arredo di Francavilla Fontana (Brindisi) nel pomeriggio di domenica 5 maggio 2024, l'Ugento approda direttamente e per la prima volta in Serie D. Nulla da fare per il Bisceglie che, dopo aver dominato il Girone A del primo campionato dilettantistico pugliese, dovrà cercare la promozione attraverso i playoff nazionali.Al termine di una partita senza storia, è seguita la cerimonia di premiazione alla quale hanno partecipato il Presidente della LND Puglia Vito Tisci, il numero uno del CRA Puglia Domenico Celi, il Presidente dell'omonimo Gruppo Editoriale Domenico Distante che ha contribuito alla trasmissione in diretta e in chiaro della partita sul Canale 77 dell'emittente televisiva Teleregione e, infine, Antonio Magrì che in qualità di massimo dirigente ha curato l'organizzazione dell'evento sportivo.