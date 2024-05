Taranto-Latina, il match clou del primo turno dei Play Off di Serie C

- Domani sera alle 20:30 presso lo stadio "Iacovone" si disputerà il match clou del primo turno dei Play Off del girone C di Serie C, che vedrà di fronte Taranto e Latina. Tuttavia, c'è il rischio che la partita si giochi a porte chiuse a causa di problemi ai gruppi elettrogeni, alle telecamere di videosorveglianza e ai tornelli delle porte d'ingresso dello stadio di Taranto.I pugliesi, per qualificarsi al secondo turno dei play off del girone, dovranno vincere o pareggiare per ottenere il miglior piazzamento in classifica rispetto ai laziali al termine della fase regolare del campionato, mentre i pontini dovranno prevalere sugli jonici per accedere al turno successivo.Il Taranto, arrivato quarto con 65 punti insieme alla Casertana, schiererà come esterni Ferrara e Ladinetti, con Bifulco nel ruolo di regista e Kanoutè e Simeri in attacco. Dal canto loro, nel Latina agiranno sulle fasce D'Orazio e Riccardi, con Del Sole nel ruolo di trequartista e Paganini e Mastroianni in avanti.L'arbitro del match sarà Mattia Caldera della sezione di Como. Le due squadre si sono già affrontate a Taranto il 22 dicembre 2023 nella diciannovesima giornata di andata del girone C, con i pugliesi che vinsero 2-1. Al 11' i laziali passarono in vantaggio con Rocchi, ma al 22' Bifulco riuscì a pareggiare per gli jonici. Nel secondo tempo, al 28', Bifulco realizzò la rete decisiva per il successo del Taranto.