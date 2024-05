Echo Event e teatro Bravò, serata solidale a favore de Le strade di San Nicola

BARI - Giovedì 30 maggio al teatro Bravò di Bari, con inizio alle 21, sarà proposta “Indovina chi è di scena” una serata musicale di beneficenza, con Max Piangelino e Piero Rinaldi, a favore della federazione Le strade di San Nicola, organizzata dall’associazione culturale Echo Events e dal Bravò.“L’intento di questo appuntamento – ha spiegato il presidente di Echo Events, Donato Sasso – è quello di continuare a sostenere l’impegno delle tante associazioni che compongono l’ente con il quale collaboriamo da vari anni, da progetti per il Natale e la Pasqua al grande evento di spettacolo e solidarietà proposto a dicembre”.Le starde di San Nicola è un ambizioso progetto condiviso che prende corpo nella creazione di un evento ogni anno unico e irripetibile orientato al raggiungimento di un obiettivo solidale, sempre diverso in ogni edizione. Sino ad oggi, hanno scelto di far parte della federazione oltre venti associazioni che lavorano nel sociale, realtà che hanno creduto fermamente nel progetto che ha portato in questi anni alla realizzazione di ben 47 progetti realizzati.Sul palcoscenico del Bravò, Max Piangevino si esibirà con il gruppo America’s del quale è frontman cantando e suonando il basso. Il gruppo proporrà una carrellata dei pezzi più iconici degli Usa, spaziando tra vari generi musicali. Incentrata su Lucio Dalla, invece sarà la performance di Piero Rinaldi.Intraprendente autodidatta, si è avvicinato alla musica e al canto a sedici anni con il suo primo gruppo “I Ragazzi del cielo”, con cui ha partecipato a diverse manifestazioni locali e alla trasmissione televisiva “E Catapuffa”. Nel 2012 Piero Rinaldi ha creato una propria tribute band dedicata al noto Lucio Dalla, a seguito della sua prematura scomparsa. Il progetto, ha riscosso numerosi consensi nei locali di Bari e provincia e nelle piazze locali avvalendosi della collaborazione, alternativamente, di alcuni dei migliori musicisti del territorio. Infatti negli anni ha realizzato numerosi spettacoli incentrati sul grande Lucio, tra cui “La sera dei miracoli”. “Sarà una serata ricca di musica – ha spiegato Sasso – che abbiamo voluto svelare solo in questi giorni, perché preferiamo che la gente venga da noi principalmente per il senso solidale e poi per divertirsi con lo spettacolo”.Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza alla federazione e in linea con lo spirito solidale, l’ingresso alla serata non avrà un biglietto, ma si potrà accedere con un contributo volontario.