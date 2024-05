Europee: Antonio Decaro a Brindisi

BRINDISI - Il prossimo appuntamento elettorale, dell’8 e 9 giugno, per il rinnovo del Parlamento Europeo segnerà un passo molto importante per il destino e il futuro dell’Europa e di tutti gli europei. Non dobbiamo sottovalutare il ruolo delle Istituzioni europee e le ricadute che le decisioni prese a Bruxelles hanno nella nostra quotidianità, commettendo l’errore di sentire e vedere l’Unione Europea come una realtà lontana dalle nostre vite, poiché, al contrario, le accompagna in ogni aspetto. Lo rende noto il Pd Brindisi.Prosegue la nota: "Consideriamo fondamentale, perciò, dover sostenere con il nostro voto un’autorevole figura del territorio che conosca le dinamiche locali e abbia piena consapevolezza delle aspettative delle cittadine e dei cittadini pugliesi. Riteniamo dunque che Antonio Decaro rappresenti il “non plus ultra” dell’amministratore preparato, capace e vicino ai cittadini e siamo certi che garantirà la migliore rappresentanza per tutto il territorio brindisino al Parlamento Europeo. Per questo Antonio Decaro sarà a Brindisi venerdì alle ore 21.00 in piazzetta S.Giovanni al Sepolcro e saluterà i cittadini brindisini. L’appuntamento, organizzato dal circolo Pd di Brindisi in collaborazione con la Federazione Provinciale Pd e il supporto del consigliere regionale Maurizio Bruno, sarà allietato anche dalla buona musica del gruppo Like.a.Nova & Band", conclude la nota.