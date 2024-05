Euterpe Best Music School 2024, record di iscrizioni: a Corato in arrivo oltre 500 giovani musicisti

CORATO (BA) – Si sono chiuse, con un incremento di iscrizioni che ha sfiorato il 50% rispetto allo scorso anno, le iscrizioni al concorso Nazionale Euterpe Best Music School 2024, a dimostrazione del grande interesse per la musica tra i giovani di tutta Italia. – Si sono chiuse, con un incremento di iscrizioni che ha sfiorato il 50% rispetto allo scorso anno, le iscrizioni al concorso Nazionale Euterpe Best Music School 2024, a dimostrazione del grande interesse per la musica tra i giovani di tutta Italia.





Sono 92 le iscrizioni pervenute, tra solisti, gruppi da camera e orchestre, con il coinvolgimento di oltre 500 giovanissimi musicisti provenienti da Puglia, Abruzzo, Campania, Calabria e Basilicata. Un vero e proprio record che testimonia la vitalità del panorama musicale giovanile.





Sul sito www.concorsoeuterpe.it è possibile visionare l'elenco degli iscritti e gli orari delle esecuzioni che si terranno il 14, 15 e 17 maggio presso l'Astoria Palace Ricevimenti in via Castel del Monte a Corato. I giovani talenti si esibiranno di fronte a una giuria di esperti composta da musicisti di fama nazionale e internazionale.





Numerosi i premi previsti, consistenti in borse di studio, strumenti ed attrezzature musicali, che contribuiranno a sostenere la crescita e la formazione dei giovani musicisti.





Un successo che purtroppo non potrà essere replicato nel Concorso Internazionale, in un primo momento programmato per ottobre. L’organizzazione, infatti, a causa della mancanza di certezze da parte dell'amministrazione comunale di Corato, che ha proposto un sostegno al ribasso, ha deciso – con rammarico - di sospendere l’iniziativa, dopo 23 anni di collaborazione con il Comune di Corato.





«La musica rappresenta un valore fondamentale per la crescita dei nostri giovani e il concorso Euterpe ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire loro un'occasione per esprimere il proprio talento e confrontarsi con altri appassionati» afferma il direttore artistico del Concorso Euterpe, il Maestro Francesco De Santis.





Nonostante la mancata collaborazione del Comune, l'edizione 2024 va avanti grazie al supporto di prestigiosi partner: la Fondazione Cannillo, la Fondazione Casillo, il Rotary Club di Corato e alcuni sponsor privati: Guidotti Ottica- Corato, Dai Optical – Molfetta, Le Muse Libreria – Bari, Sonido Strumenti Musicali – Corato, Clivio Pianoforti- Chieti, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, FAS Family Care- Corato, A MT cloud – Bari, Audionova Matera.





«Teniamo a formulare un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione del concorso Euterpe. La musica rappresenta un valore fondamentale per la nostra comunità e siamo orgogliosi di poter offrire ai giovani un'occasione per crescere e confrontarsi» aggiunge il Maestro Francesco De Santis.





Appuntamento quindi a Corato dal 14 al 17 maggio per vivere tre giorni di grande musica e talento.