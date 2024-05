Ex Isola Verde, Di Gregorio (PD): 'Il lavoro si sostiene con atti concreti'

BARI - Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente della II Commissione consiliare, ha rilasciato una dichiarazione stampa riguardo alla situazione degli 88 lavoratori ex Isola Verde. "Le promesse non fanno reddito. Il lavoro si sostiene con i fatti, la precarietà si combatte con atti concreti," ha affermato Di Gregorio.Il progetto Green Passage, finanziato dalla Regione Puglia, ha garantito occupazione e reddito a questi lavoratori per due anni tramite Kyma Servizi. Tuttavia, con la conclusione del progetto lo scorso 30 aprile, l'unica fonte di reddito per queste persone è ora la Naspi."Questa vertenza è l’esempio plastico di come l’azienda partecipata e il Comune di Taranto non abbiano operato un’adeguata programmazione," ha proseguito Di Gregorio. "L’assessore comunale al ramo, incontrando i sindacati, si è limitato a prendere tempo. Insomma, da Palazzo di città non arrivano risposte, ma promesse in attesa di tempi migliori."Di Gregorio ha inoltre criticato il governo per la gestione delle iniziative legate al Cis Taranto, al Just Transition Fund e al PNRR, sottolineando l'inerzia che blocca attività e progetti importanti per la città. "Questa vicenda dimostra anche che, nonostante il taglio del nastro e l’inaugurazione alla presenza di importanti ministri, il Governo continui a bloccare l’attività e la progettazione legata al Cis Taranto, al Just Transition Fund, al PNRR. Per non parlare della pessima gestione della vertenza Ilva, aggravata proprio dall’inerzia dei ministri di centrodestra."La dichiarazione di Di Gregorio mette in luce la necessità di azioni concrete per sostenere il lavoro e combattere la precarietà, criticando le promesse non mantenute e la mancanza di programmazione da parte delle istituzioni locali e nazionali.