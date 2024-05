Trani si trasforma nella capitale della Vela d'Altura con la VI edizione della 'Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts'

TRANI - Dal 31 maggio al 2 giugno, la città di Trani diventerà il fulcro della vela d'altura italiana ospitando la sesta edizione della "Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts". Questo prestigioso evento sarà presentato in conferenza stampa giovedì 23 maggio alle ore 10.45 nella sede della Lega Navale di Trani, sotto la presidenza di Luigi Ventura, a cui l'Ottava Zona della Federazione Italiana Vela ha affidato l'organizzazione.Alla conferenza stampa parteciperanno Luigi Ventura, presidente della LNI Trani; Angelo Giliberto, presidente del Coni; Mario Cucciolla, vicepresidente dell'VIII Zona FIV; rappresentanti istituzionali del Comune di Trani; e Mario Landriscina, manager del Distretto Unico del Commercio di Trani.La "Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts", giunta alla sua sesta edizione, è uno degli eventi velici più rilevanti in Italia e nel Mediterraneo. L'evento gode del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Trani, dell'UVAI, della Capitaneria di Porto, della Confesercenti Barletta-Andria-Trani, del Distretto Urbano del Commercio Trani, della Confcommercio Bari e Bat, e dell'Itst.Questa manifestazione ha una valenza particolare essendo valida come Campionato Nazionale d’Area Adriatico Est Jonio e contribuisce alla classifica del Trofeo Armatore dell’Anno 2024 – UVAI. Inoltre, è una qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2024, che si terrà a Brindisi il 24 giugno, ed è rilevante anche per la 30^ edizione del Campionato Zonale d’Altura Puglia.I main sponsor dell'evento includono Italia Yachts e Indeco, affiancati da Intempra, Happy Network, Centro Diagnostico Coratino, Produttori di Manduria, Unipolsai Assicurazioni di Cortellino Assicurazioni, Villa Schinosa e Dai Optical Industries. Il supporto tecnico sarà fornito da Obiettivo Mare. I partner dell'evento sono Sportale, Saily.it, Publitalia Sport & Gadget e Puglia Cake Festival.Per ulteriori informazioni e dettagli, visitate il sito ufficiale: Coppa dei Campioni VIII Zona FIV - Campionato Zonale Altura