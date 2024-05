Festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia al Quartiere San Paolo di Bari

Al ritorno della processione presso il Giardino di Santa Rita, un fiume di persone attendeva ancora l'arrivo della statua, nonostante l'ora tarda. La scena era un chiaro segno della profonda fede e del rispetto che la comunità nutre per Santa Rita.





Il prossimo appuntamento per i fedeli sarà la realizzazione di un murale dedicato a Santa Rita sulla facciata del Giardino a lei dedicato. Questo progetto è atteso con grande entusiasmo e contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame tra la comunità e la loro amata Santa. La devozione e l'entusiasmo dei partecipanti erano palpabili, con centinaia di fedeli che hanno voluto onorare la Santa delle grazie difficili.Al ritorno della processione presso il Giardino di Santa Rita, un fiume di persone attendeva ancora l'arrivo della statua, nonostante l'ora tarda. La scena era un chiaro segno della profonda fede e del rispetto che la comunità nutre per Santa Rita.Il prossimo appuntamento per i fedeli sarà la realizzazione di un murale dedicato a Santa Rita sulla facciata del Giardino a lei dedicato. Questo progetto è atteso con grande entusiasmo e contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame tra la comunità e la loro amata Santa.

BARI - Ieri si sono tenuti i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia nel quartiere San Paolo di Bari, presso la Parrocchia Madre della Divina Provvidenza e il Giardino di Santa Rita, situato in via Giovanni Candura all'angolo con Pacifico Mazzoni. L'evento ha visto una grande partecipazione di fedeli provenienti da tutta la provincia di Bari.La celebrazione è iniziata con la Santa Messa delle ore 18:00, seguita dalla tradizionale processione della statua di Santa Rita. Numerosi portatori hanno trasportato la statua lungo le vie del quartiere, dove erano stati allestiti diversi altarini in attesa del suo passaggio.