Fitto a Canosa per sostenere Ventola alle Europee

ROMA - Il ministro Raffaele Fitto sarà presente domani, 12 aprile, a Canosa di Puglia per sostenere il candidato alle Elezioni Europee, Francesco Ventola.L'appuntamento è fissato per le ore 20 nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Veneto, dove Fitto interverrà al comizio di sostegno al candidato Ventola.Si tratta di un momento importante per la campagna elettorale europea, con Fitto che porterà il suo sostegno e la sua esperienza a Ventola, candidato impegnato nel rappresentare gli interessi della Puglia e dell'Italia a livello europeo.La presenza del ministro Fitto promette di arricchire il dibattito elettorale e di offrire ai cittadini l'opportunità di confrontarsi su temi cruciali per il futuro dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri.