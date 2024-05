Successi e delusioni al secondo turno degli Internazionali d'Italia di Roma

Nel secondo turno degli Internazionali d'Italia di Roma, si sono registrate vittorie significative e delusioni amare per i giocatori italiani e internazionali.Luciano Darderi ha impressionato con una vittoria netta contro l'argentino Mariano Navone, con un punteggio di 6-3 6-2, qualificandosi per il terzo turno. Anche Francesco Passaro ha conquistato una vittoria combattuta contro l'olandese Tallon Griekspoor, vincendo per 4-6 6-3 7-6 e avanzando al terzo turno.Tuttavia, non tutto è stato positivo per gli italiani. Lorenzo Musetti si è ritirato durante il match contro il francese Terence Atmane a causa di un virus intestinale, con Atmane che aveva vinto il primo set per 7-5 e si trovava in vantaggio per 1-0 nel secondo set. Anche Flavio Cobolli ha subito un'eliminazione dopo una lotta intensa contro l'americano Sebastian Korda, perdendo per 7-6 4-6 6-4.Tra i grandi nomi del tennis internazionale, Fabio Fognini è stato sconfitto dall'americano Taylor Fritz con un doppio 6-3 6-4, mentre Alexander Zverev ha dominato l'australiano Aleksandar Vukic con un punteggio di 6-0 6-4.Nel torneo femminile, Jasmine Paolini è stata eliminata in un match combattuto contro l'egiziana Mayar Sherif, mentre Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta dalla francese Caroline Garcia con un punteggio di 6-2 7-6. Sara Errani ha subito una sconfitta netta per 6-0 6-2 dall'ucraina Elina Svitolina, mentre Sofia Kenin ha superato la tunisina Ons Jabeur con un punteggio di 7-5 2-6 6-4. Infine, la greca Maria Sakkari ha sconfitto la francese Varvara Gracheva con un duplice 6-2.