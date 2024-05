Fitto: 'Nessun taglio di risorse per gli investimenti PNRR in Puglia'

ROMA - Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha replicato alle preoccupazioni espresse dall'ANCE Puglia riguardo agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la regione.Fitto ha chiarito che non vi è alcun taglio di risorse per la Puglia e ha sottolineato che tutti gli interventi spostati dal PNRR, d'intesa con la Commissione europea, hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito del Decreto-legge PNRR, recentemente convertito in legge.Il Ministro ha rassicurato sul regolare proseguimento dell'attuazione del Piano, evidenziando che la progettazione esecutiva delle opere è in corso e che l'apertura dei cantieri avverrà nei tempi previsti. Fitto ha sottolineato l'importanza della collaborazione delle imprese per la realizzazione degli interventi secondo le tempistiche e le condizioni stabilite dal PNRR.Fitto ha auspicato una maggiore attenzione da parte dell'ANCE sull'attuazione del Piano e ha espresso la speranza che i chiarimenti forniti sulle previsioni di investimento per la Puglia possano evitare ulteriori allarmismi e comunicazioni non corrispondenti alla realtà.La replica del Ministro Fitto arriva in seguito alle preoccupazioni espresse dall'ANCE Puglia riguardo al rischio ipotizzato di tagli per le opere di rigenerazione urbana nella regione, e mira a fornire chiarezza sulla situazione attuale degli investimenti previsti dal PNRR.