Nuova collaborazione tra scuola e industria per formare tecnici specializzati nell'industria grafica e cartotecnica

BARI - L'industria grafica e cartotecnica ha espresso una crescente domanda di tecnici specializzati nell'uso di tecnologie avanzate, figure che spesso le aziende faticano a trovare sul mercato del lavoro. Per rispondere a questa esigenza, è nata a Bari un'iniziativa innovativa che mira a formare queste figure professionali altamente qualificate.L'Istituto tecnico "G. Marconi" di Bari, l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (ENIP-CGT) e il Comitato ENIP-GCT dell'Area metropolitana di Bari e della provincia BAT hanno stretto una collaborazione per offrire agli studenti l'accesso a macchinari di ultima generazione a controllo numerico. Questi macchinari, affidati in comodato d'uso ai laboratori della scuola, consentiranno agli studenti di acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro specializzato nel settore grafico e cartotecnico.L'iniziativa e i laboratori saranno presentati alla stampa il prossimo 21 maggio alle ore 11:30 presso l'Istituto tecnico "G. Marconi" di Bari. All'evento interverranno diverse personalità di spicco, tra cui Anna Grazia De Marzo, Dirigente scolastico dell'Istituto "G. Marconi", Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Bari e Bat, Marco Spada, Presidente ENIP-GCT Nazionale, Paolo Gallo, Segretario Generale Aggiunto di FISTEL-CISL, Domenico Di Marsico, Presidente del Comitato ENIP-GCT dell'Area metropolitana di Bari e della provincia BAT, Vito Battista, Segretario Generale di SLC CGIL Bari Bat, Vito Gemmati, Segretario Generale di UILCOM Puglia, e Luigi Morelli, Presidente della Sezione Carta, Editoria, Grafica e Packaging di Confindustria Bari e Bat.Questa collaborazione tra scuola e industria si propone di fornire agli studenti le competenze pratiche e tecniche necessarie per inserirsi con successo nel settore grafico e cartotecnico, contribuendo così a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e promuovendo lo sviluppo dell'industria locale.