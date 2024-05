Forza Italia svela il programma per Bari: priorità alla città e ai cittadini

BARI - Forza Italia Bari si presenta con un obiettivo chiaro: mettere al primo posto il programma amministrativo, prima ancora della lista dei candidati. Domani, per la prima volta, il programma verrà presentato sia ai cittadini che alla stampa, simbolicamente consegnato al candidato sindaco di centrodestra.Il programma di Forza Italia Bari è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le competenze e le professionalità presenti nel partito cittadino. Ma è anche il frutto di un lungo lavoro di ascolto dei cittadini, svolto attraverso i gazebo allestiti in vari quartieri della città, tra cui Carbonara, Libertà, San Paolo, San Pasquale e Santo Spirito.Durante questo lungo periodo, da novembre a febbraio scorsi, sono state raccolte circa 1.500 interviste, ricche di opinioni, segnalazioni e suggerimenti per migliorare la città e i servizi comunali.Il programma, che sintetizza tutte queste consultazioni, sarà presentato e distribuito ai cittadini a partire dalle 10 di domani, presso il gazebo di Forza Italia situato sotto la sede del partito cittadino, in via Argiro n.33. Alle 10:30, sarà invece consegnato ai giornalisti e illustrato durante una conferenza stampa, alla presenza del candidato sindaco di centrodestra, Fabio Romito, e del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.