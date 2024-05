Ezio Cairoli fotografa gli yacht di lusso sulle coste pugliesi

BRINDISI - Lo yacht spotting diventa arte quando lo sguardo acuto di un fotografo cattura l'eleganza e il lusso di queste imbarcazioni. Ezio Cairoli, noto fotografo pugliese, ha recentemente regalato al pubblico una serie di scatti mozzafiato, catturati lungo le coste della Puglia.Venerdì 3 maggio 2024, Cairoli si è posizionato sul lungomare di Brindisi, davanti alla suggestiva scalinata Virgiliana, per immortalare lo yacht Hamaya. Questo lussuoso yacht, ancorato nelle acque brindisine, ha attratto l'attenzione di Cairoli che ha saputo cogliere ogni dettaglio dell'imbarcazione, dalla sua imponenza alla sua eleganza.Ma la sua avventura fotografica non si è fermata qui. Il giorno successivo, sabato 4 maggio 2024, Cairoli si è spostato a Monopoli per catturare gli splendidi dettagli dello yacht Crazy Me, di proprietà dell'imprenditore indiano Rattan Chadha. Ormeggiato nelle acque di Monopoli, questo yacht ha affascinato Cairoli con la sua bellezza e il suo stile unico.Le immagini catturate da Cairoli sono un vero e proprio tributo al lusso e alla bellezza delle imbarcazioni di lusso che solcano le acque della Puglia. Grazie alla sua sensibilità artistica, Cairoli ha saputo trasformare questi momenti fugaci in opere d'arte che catturano l'immaginazione di chi le osserva.