Francavilla Fontana, venerdì 17 maggio il convegno 'L'intelligenza artificiale nel mondo del diritto'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Venerdì 17 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nell'aula conferenze dell'I.I.S.S. "Lilla" di Francavilla Fontana si terrà il convegno "L'intelligenza artificiale nel mondo del diritto".





L'evento, dedicato agli avvocati ed agli operatori della Giustizia, è stato organizzato dalla Sezione di Brindisi dell'Associazione Nazionale Forenserecentemente costituita.





Il sodalizio, presente da molti anni in tutta Italia, è nato allo scopo di garantire, da un lato, la reale salvaguardia dei diritti dei cittadini in ogni campo del diritto innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie e, dall’altro, di operare per l’inalterabile miglioramento delle condizioni sociali, professionali e di sicurezza degli Avvocati, realizzando l’unità di rappresentanza dell’Avvocatura.





La neo costituita sezione territoriale è presieduta dall'Avv. Domenico Valletta, affiancato dal segretario Avv. Fernando Palermo, e nel direttivo sono presenti gli avvocati Leonardo Contessa, Michele De Carlo, Vittorio Attanasi, Carlo Candida, Fabio Fullone, Gianluca Aprile e Gianmichele Pavone.





In questo primo appuntamento formativo i lavori saranno aperti dai saluti della Dirigente dell'Istituto scolastico, Prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo, dal Presidente Valletta, dal Presidente Nazionale dell'A.N.F. Avv. Milena Liuzzi e dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi Avv. Daniela Faggiano.





Interverranno: il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Avv. Vincenzo Di Maggio, il GIP del Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Barbara Nestore, e la Prof.ssa Carmela Perago, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università del Salento. I lavori saranno coordinati dal Direttore di Telerama Dott. Vincenzo Sparviero.