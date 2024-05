Francesco Passaro trionfa al Torneo ATP Challenger di Torino

FRANCESCO LOIACONO - Francesco Passaro ha conquistato una brillante vittoria al torneo ATP Challenger di Torino, imponendosi in finale con il punteggio di 6-3 7-5 su Lorenzo Musetti in un’ora e 40 minuti. Con questo successo, Passaro raggiunge la posizione numero 133 nella classifica ATP, segnando un notevole salto in avanti rispetto alla sua posizione di due settimane fa, quando era classificato al numero 240.Per Passaro, questa vittoria rappresenta la quinta consecutiva contro un avversario tra i primi 100 al mondo. La sua performance sul campo di terra rossa di Torino è stata impressionante, dimostrando una notevole crescita e determinazione. Prima di raggiungere la finale, Passaro ha superato avversari di calibro come il colombiano Daniel Elahi Galan, il finlandese Emil Ruusuvuori, l’americano Brandon Nakashima e, in semifinale, ha battuto Lorenzo Sonego con un netto 6-3 6-2.Passaro ha espresso grande soddisfazione per il suo trionfo: "Ho vissuto una settimana incredibile. Nei primi cinque mesi del 2024 ho avuto delle difficoltà, ma mi sono ripreso. Da adesso in poi spero di dare continuità al mio tennis e di avere una wild card per partecipare al Roland Garros di Parigi."Per Lorenzo Musetti, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva in finale, dopo quella subita il 5 maggio contro l’argentino Mariano Navone nel torneo Challenger di Cagliari, conclusasi con il punteggio di 7-5 6-1. Nonostante ciò, Musetti rimane uno dei giovani talenti più promettenti del tennis italiano, attualmente posizionato al numero 31 del mondo. Nella semifinale di Torino, Musetti ha superato Luciano Darderi con un combattuto 7-5 7-6, dimostrando ancora una volta la sua capacità di competere ai massimi livelli.La vittoria di Passaro a Torino non solo rappresenta un passo importante nella sua carriera, ma anche una speranza per il futuro del tennis italiano. Con la sua determinazione e il suo talento, Passaro ha il potenziale per continuare a scalare le classifiche ATP e diventare un protagonista nei tornei internazionali.Entrambi i giocatori hanno dimostrato grande sportività e talento, contribuendo a rendere il torneo ATP Challenger di Torino un evento memorabile per gli appassionati di tennis. La prossima sfida per Passaro sarà quella di mantenere la continuità delle sue prestazioni e ottenere una wild card per il prestigioso Roland Garros di Parigi, dove potrà misurarsi con i migliori giocatori del mondo.