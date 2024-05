Trani: inaugurazione della Mostra 'Spatia devinco disiunta coniugo' per il 150enario della Nascita di Guglielmo Marconi

TRANI - Il 24 maggio alle ore 10.30, presso Trani, si inaugura la mostra "Spatia devinco disiunta coniugo" per celebrare i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco di Trani, del Presidente Nazionale dell’ANGET, Gen. C.A. Marios Lombardo, e del Gen. B. Paolo Sandri, Comandante della Brigata Pinerolo, oltre a numerose autorità civili e rappresentanze scolastiche.L'evento, fortemente voluto dal Dott. Mauro Lastella e dal Cav. Leonardo Leonetti, è reso possibile grazie alla collaborazione dell'Esercito Italiano Brigata Pinerolo, del collezionista Generale Francesco Tria, del "Museo Nazionale della Radio - collezione Giarletti", e delle sezioni locali dell'Associazione Radioamatori Italiani.L’ANGET celebra Marconi non solo per il suo ruolo nell'Arma del Genio, ma anche per le sue rivoluzionarie innovazioni nelle telecomunicazioni, che hanno portato allo sviluppo della radio, della televisione e dei moderni sistemi di comunicazione senza fili, meritevoli del premio Nobel per la fisica nel 1909.