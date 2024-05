Gaffe del Comune di Maglie: foto di Fabrizio Gifuni al posto di Aldo Moro nei manifesti commemorativi

Il sindaco Ernesto Toma ha commentato l'incidente dichiarando: "Chiedo scusa per aver sbagliato la foto dell'illustre cittadino di Maglie, Aldo Moro, nel manifesto del Comune per ricordare il 46° anniversario del suo assassinio. A nulla servirebbe aggiungere che i responsabili dell’errore non sono da ricercare all’interno dell’Amministrazione cittadina, perché vista l’importanza della ricorrenza avremmo dovuto, comunque, scegliere noi direttamente la foto di Aldo Moro da utilizzare. Non averlo fatto ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini."



Questa clamorosa svista ha suscitato un'ondata di critiche e richieste di spiegazioni da parte dei cittadini e della famiglia di Aldo Moro, evidenziando l'importanza di un'accurata attenzione nei dettagli, soprattutto in occasioni così significative.

LECCE - Il Comune di Maglie, nella provincia di Lecce, ha commesso un grave errore nei manifesti del programma delle celebrazioni per il 46º anniversario della morte di Aldo Moro. Sui manifesti è stata erroneamente utilizzata la foto dell'attore Fabrizio Gifuni, noto per aver interpretato il presidente della Democrazia Cristiana nella serie tv "Esterno notte" di Marco Bellocchio.