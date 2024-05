Evento speciale dedicato alla maternità presso La Madonnina Life & Care

Il mese di maggio, con la sua rinascita e il fiorire della natura, offre l'opportunità di ringraziare la Natura Madre. "Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba", scrive San Francesco, richiamando l'importanza della natura madre nel nutrire e sostenere la vita.



In Italia, ad esempio, il 24 dicembre 1933 fu celebrata la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo. Questo evento evidenzia la visione dell'Associazione Crocerossine di Italia Onlus, che crede nella creatività generativa del femminile al di là della biologia.



La festa si propone quindi di celebrare la capacità tutta femminile di generare non solo figli, ma anche idee, progetti e opere d'arte. Per questo motivo, all'evento parteciperanno artisti famosi come Maria Albacello, Felice Alloggio, Teodosio Saluzzi e il maestro Franco Schirò, insieme al giovane talento Antonio.



Questo incontro intende essere un'occasione per riflettere sulla maternità in tutte le sue forme e per celebrare il potere creativo e rigenerante delle donne nella società e nell'arte.

BARI - Domenica 12 maggio, dalle ore 17:30 alle 19, presso La Madonnina Life & Care, si terrà un evento speciale dedicato alla maternità. Questo evento intende celebrare la maternità in tutte le sue sfaccettature, riconoscendo diverse celebrazioni che in qualche modo possono essere associate alla festa della mamma.