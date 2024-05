Trenitalia Puglia offre ventimila posti per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori a Trani

Bari 09:20 – Trani 10:05 – Barletta 10:16

Barletta 12:00 – Trani 12:08 – Bari 12:49

Bari 14:05 – Trani 14:45 – Barletta 14:54

Barletta 19:45 – Trani 19:54 – Bari 20:41

Bari 20:55 – Trani 21:35 – Barletta 21:44

Barletta 21:56 – Trani 22:12 – Bari 22:53

I biglietti per questi viaggi speciali sono in vendita sui canali di acquisto di Trenitalia. Ulteriori informazioni sono disponibili su I biglietti per questi viaggi speciali sono in vendita sui canali di acquisto di Trenitalia. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring sull'app di Trenitalia.

TRANI - Il prossimo 12 maggio, domenica, sarà un'occasione imperdibile per gli amanti degli spettacoli aerei e per coloro che desiderano vivere un'esperienza unica. Grazie a Trenitalia Puglia e alla Regione Puglia, ventimila posti saranno offerti per raggiungere Trani e assistere all'esibizione delle Frecce Tricolori, in occasione dell'Air Show 2024.In totale, saranno messi a disposizione sei collegamenti straordinari, che partiranno dalla mattina e proseguiranno fino a tarda serata. Questi viaggi aggiuntivi si aggiungono ai 28 treni già in circolazione sulla linea Bari - Foggia nei giorni festivi, offrendo un'opportunità unica per assistere allo spettacolo aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale.L'iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile in regione, consentendo ai viaggiatori di lasciare l'auto a casa e di viaggiare comodamente in treno per raggiungere la location dell'evento e visitare con tranquillità la splendida Trani, una vera perla dell'Adriatico.Di seguito gli orari delle corse aggiuntive: