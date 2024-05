Galleria Passo del Lupo, Marti (Lega): 'Impegno Anas e Mit'

FOGGIA – La situazione della Galleria Passo del Lupo si avvia verso una soluzione alternativa, finalizzata a garantire sia la prosecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza dell'infrastruttura, sia la riduzione dei disagi per il traffico delle regioni interessate: Molise, Campania e Puglia.Roberto Marti, presidente della commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato della Repubblica, ha annunciato che nei giorni scorsi ANAS, alla presenza del Prefetto di Foggia, ha preso l'impegno di sviluppare una viabilità alternativa. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è già al lavoro per trovare la necessaria copertura finanziaria per garantire che la realizzazione di opere importanti non comprometta la qualità della vita, i servizi e l'economia dei territori interessati.La necessità di mettere in sicurezza gran parte della rete infrastrutturale del Paese, rimasta priva di manutenzione per troppo tempo, impone tempi e ritmi serrati per garantire a tutti il diritto fondamentale alla sicurezza.Marti ha sottolineato che la posizione del Ministro Salvini e del Governo nazionale è di evitare che i disagi connessi a interruzioni su arterie ad alta percorrenza come la Galleria Passo del Lupo diventino insopportabili per cittadini e imprese. "È sempre possibile evitare questi disagi e bisogna scongiurarli," ha affermato.Marti ha concluso assicurando che la Politica e le Istituzioni devono sempre cercare il giusto equilibrio e agire con coraggio e concretezza. "Stiamo lavorando affinché nessuna istanza territoriale resti inascoltata e difesa," ha detto, ribadendo l'attenzione e la determinazione sulla vicenda.